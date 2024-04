Deuringen hat neuen Coach gefunden

Plus Wer auf den zurückgetretenen Marco Henneberg folgt

Die SpVgg Deuringen hat nach dem Rücktritt von Trainer Marco Henneberg (wir berichteten) eine Übergangslösung gefunden. Bis zum Saisonende wird Louis Hülsmann die Verantwortung übernehmen. Der 28-jährige Torhüter, der für den FC Schalke 04 II schon in der Regionalliga west gespielt hat, wird unterstützt vom Sportlichen Leiter Maximilian Schlicker und Abteilungsleiter Carsten Storch.

Henneberg, der erst vor Beginn dieser Saison vom Bezirksliga-Absteiger Kissinger SC zur SpVgg gestoßen war, hatte sein Amt nach dem 1:1 gegen den SV Ottmarshausen II zur Verfügung gestellt.