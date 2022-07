Die Wachablösung im Kreis Augsburg ist vollzogen

Plus Bei der Spielgruppentagung der Nordwest-Klassen nimmt Reinhold Mießl Abschied vom Amt des Kreisspielleiters. Wer seine Nachfolger sind und wie die ersten Spieltage aussehen.

„Nach 26 Jahren ist es an der Zeit, dass neue Gesichter Verantwortung übernehmen.“ Ein Hauch von Wehmut breitete sich aus, als Reinhold Mießl bei der Spielgruppentagung der Nordwest-Klassen in der Gaststätte der Rothalsportanlage zu seiner letzten Amtshandlung und dabei im Rückblick auf die abgelaufene Saison Kritik üben musste.