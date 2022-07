Fußball:

29.07.2022

Dieses Stadtderby gab es noch nie

Plus Wie sich der SV Ottmarshausen und der TSV Neusäß auf diesen Kracher in der Kreisliga Augsburg vorbereiten.

Von Oliver Reiser

Während die Kreisklassen bis hinunter zur B-Klasse noch ein weiteres Mal Testspiele absolvieren, geht es in der Kreisliga Augsburg Schlag auf Schlag. Spieltag zwei steht an – und der beginnt bereits am heutigen Freitagabend mit einem Highlight: Aufsteiger SV Ottmarshausen erwartet den TSV Neusäß. Man fragt sich, wo die vielen Besucher parken sollen. Notfalls könnten die Neusässer Kicker und deren Fans ja am Lohwaldstadion parken und den Weg zum Ottmarshauser Sportplatz zu Fuß zurücklegen.

