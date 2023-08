Fußball

vor 48 Min.

Dinkelscherbens Trainer Finkel wechselt den Sieg ein

Plus Der eingewechselte Max Micheler schießt den TSV Dinkelscherben kurz vor Schluss mit einem Doppelpack zum 4:2-Sieg bei der SpVgg Langerringen.

Von Martin Mehr Artikel anhören Shape

Ein glückliches Händchen bewies TSV-Chef-Coach Michael Finkel mit der Einwechslung von Max Micheler in der 81. Spielminute beim Stand von 2:2. Denn Micheler, der erst kürzlich von seiner Hochzeitsreise zurückgekommen war und darum zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, wurde jeweils in der 87. und 90. Minute von Ersatz-Kapitän Thomas Kubina brillant bedient und vollstreckte eiskalt mit einem Doppelpack zum 4:2-Endstand für die Lila-Weißen.

Der Sieg war zu diesem Zeitpunkt alles andere als erwartbar, denn die Gäste taten sich bei strömendem Dauerregen ziemlich schwer und gerieten bis zur Halbzeitpause verdient mit 1:2 in Rückstand. Schon mit der ersten Möglichkeit ging Langerringen mit 1:0 in Führung, als der Ball nach mehreren Querschlägern bei Ömer Öztürk landete und er Keeper Kania keine Chance ließ (10.). Und nur zwei Zeigerumdrehungen später hätte Öztürk sogar erhöhen können, als er erneut alleine vor Gästetorhüter Kania auftauchte, aber der TSV-Schlussmann gerade noch per Fußabwehr klären konnte. Nach und nach entwickelte sich aber ein offener Schlagabtausch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .