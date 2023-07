Ein Diedorfer lässt es viermal krachen

Plus Kreisliga-Aufsteiger TSV Diedorf beim 5:0 im Testspiel beim FC Mindeltal souverän. SC Biberbach bleibt ohne Gegentreffer.

Mittlerweile haben alle unterklassigen Fußballteams die Vorbereitung aufgenommen und testen ihre Form in Freundschaftsspielen. Spieler des Tages war Florian Thalmeir vom TSV Diedorf, der beim 5:0-Sieg des Kreisliga-Aufsteigers beim FC Mindeltal vier Treffer erzielte.

Eintracht Autenried – TSV Dinkelscherben II 1:2 (0:2). Zwei Treffer von Martin Hauser (20. und 38.) bescherten den Lila-Weißen einen Sieg. Autenried kam nur noch zum Anschlusstreffer.