Ein Krimi ohne Happy End

Plus Zwei Ausrutscher von Kaufbeurens Torhüter Fabio Zeche verhindern einen kompletten Ausrutscher des SV Cosmos Aystetten. Der hadert beim 2:2 mit dem Schiri.

Was war das für ein Spiel! Als Schiedsrichter Stefan Haas dem wilden Treiben ein Ende setzte, wollten sich weder die Kicker des SV Cosmos Aystetten noch der SpVgg Kaufbeuren über das 2:2 im Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga Süd freuen. Während die Allgäuer zu Boden sanken, bestürmten die Aystetter den Unparteiischen und den anwesenden Schiedsrichter-Beobachter, um sich massiv über des Gespannes zu beschweren. Ihrer Meinung nach war ihnen der Referee über die gesamte Spielzeit hinweg nicht unbedingt wohlgesonnen. Vor allem in der 88. Minute, als Dominik Isufi im Strafraum gefoult wurde, und der Elfmeterpfiff ausbieb.