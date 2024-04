Eine seltene Nullnummer auf dem Kaiserberg

Erstmals seit vielen Jahren fallen beim 0:0 zwischen dem TSV Dinkelscherben und dem FC Oberstdorf keine Tore auf dem Kaiserberg.

Bei sommerlichen Temperaturen fielen zwischen dem TSV Dinkelscherben und dem FC Oberstdorf in der GW-TEC Arena erstmals nach vielen Jahren überhaupt keine Tore und man trennte sich 0:0, was beiden Mannschaften im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd zunächst nicht so richtig weiter hilft.

Nach dem wichtigen Auswärtsdreier in Ottobeuren schickte das Trainergespann Finkel/Fürst nahezu die gleiche Truppe auf den Platz und beließ auch den zweifachen Torschützen und eigentlichen Abwehrspieler Jonas Mößner auf der Position direkt hinter den Spitzen. Mößner war es auch, der die beiden ersten guten Aktionen hatte, aber beide Male an Gästekeeper Kay Kähni scheiterte (5. und 8.). Aber auch die weit gereisten Gäste kamen zum Abschluss, doch Heimtorwart Lukas Kania hielt doppelt gegen Niklas Wunsch (9.). Brenzlig wurde es erst wieder, als ein missglückter Rückpass etwas überraschend zu einem indirekten Freistoß im heimischen Strafraum führte, der jedoch von Antonio Coppola knapp neben das Tor geschossen wurde (26.).

Die Lila-Weißen probierten viel, aber weitere Abschlüsse aus guten Positionen von Thomas Kubina und Jonas Mößner fanden in der vielbeinigen Abwehr der Gäste erst gar nicht den Weg zum Tor, was sich auch nach der Pause fortsetzte, wo erneut Mößner (52., 58.) und vor allem Kubina nach einer schönen Aktion über Daniel Wiener knapp neben das Tor zielten (60.). Vorausgegangen war hier aber auch eine gute Chance für den FCO, als Niklas Rohner an Kania scheiterte. Die Kaiserberg-Kicker mühten sich weiter und hatten auch optische Vorteile in der Spielanlage, aber es fehlte dann auch das berühmte Quäntchen Glück im Abschluss, als sich Paul Holand stark durchsetzte, seine Flanke aber an allen im Fünfmeterraum vorbei segelte (63.). Auch Daniel Wiener scheiterte bei seinen beiden Versuchen, denn es war immer noch ein Bein der Gäste im Weg.

Die vielleicht größte Chance hatte dann Jonas Mößner, der einen Memaj-Eckball wuchtig aufs Tor köpfte, aber Keeper Kähni parierte den Aufsetzer stark auf der Linie (79.). Als am Ende auch Christian Lingg für die Gäste eine Riesenchance zum späten Siegtreffer liegen ließ, als er aus spitzem Winkel das leere Tor knapp verfehlte (83.), war TSV-Trainer Michael Finkel mit dem Punkt am Ende auch zufrieden: „Die Einstellung stimmte, auch wenn wir in einigen Situationen in der Offensive zu ungenau waren oder die falsche Entscheidung getroffen haben. Aber wir haben nach langer Zeit mal wieder zu Null gespielt und zum dritten Mal in Folge nicht verloren. So ein Spiel hätten wir vor drei Wochen hinten raus vermutlich noch verloren.“

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Singl (71., Seibold), Geißler, Mößner, Fürst B., Wiener (90. Mocnik M.), Wenisch, Mayrock (71. Memaj), Kubina, Motzet

FC Oberstdorf: Kähni, Röck, Rohner, Übelhör, Sichler, Wunsch (90. Lechleiter), Coppola, Lingg, Schulla (83. Adelhard), Bonauer, Eder

Tore: keine. - Schiedsrichter: Alexander Bienert. - Zuschauer: 220.