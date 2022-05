Fußball

23.05.2022

Enttäuschendes Ende einer gelungen Saison

Plus Beim TSV Gersthofen ist im letzten Spiel der Runde die Luft raus. Das nutzt der SV Bad Heilbrunn zu einem 4:1-Sieg und zum Sprung in die Relegation.

Von Oliver Reiser

Mit der zweiten Niederlage in Folge hat der TSV Gersthofen die Saison 2021/22 in der Fußball-Landesliga angeschlossen. Nachdem der Aufsteiger den Klassenerhalt mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Garmisch-Partenkirchen gesichert hatte, war in den letzten beiden Spielen die Luft raus. Beim Meister TSV Nördlingen verloren die Ballonstädter man mit 0:4, gegen den SV Bad Heilbrunn gab es nun eine 1:4-Heimniederlage. Ein enttäuschendes Ende einer ansonsten gelungenen Saison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

