FC Langweid hat einen neuen Trainer

Plus Ein alter Bekannter soll den Nordwest-Kreisklassisten FC Langweid wieder auf Kurs bringen.

Alte Liebe rostet nicht – unter diesem Motto hat der FC Langweid einen neuen Trainer gefunden. Bekanntlich hat sich der Nordwest-Kreisklassist ja vor fünf Wochen nach der 1:5-Heimpleite gegen den SC Biberbach von Christian Ullmann getrennt. „Mit diesem Schritt erhoffen wir uns eine Aufbruchstimmung im Team entfachen zu können“, hieß es von Seiten des Vereins, während bei Ullmann die Enttäuschung groß war. Seit der Trennung gab es unter Interimstrainer Daniel Gereth gegen den VfR Foret (0:1), den TSV Leitershofen (0:4), den SV Gablingen (3:4 und den TSV Ustersbach (0:2) vier weiter Niederlagen. Nun soll Konrad Wiedemann das schlingende FCL-Schiff wieder auf Kurs bringen. Der 61-Jährige war bereits von 2002 bis 2007 Spielertrainer bei den Violetten. (oli)