Fußball

06.08.2022

Gersthofens Sieg kommt von der Bank

In dieser Szene sah Illertissens Yannik Wolf nach einem Foul an Nico Baumeister vom TSV Gersthofen die Rote Karte.

Plus Den Linienrichter außerhalb des Spielfelds überholt. Zwei Einwechselspieler sind maßgeblich daran beteiligt, dass der TSV Gersthofen nach 0:1-Rückstand noch 4:1 gewinnt.

Von Oliver Reiser

Der FV Illertissen II war bisher der Angstgeber des TSV Gersthofen. Und die schwarze Serie schien sich gestern Abend fortzusetzen. Nach einer grottenschlechten ersten Halbzeit gerieten die Gastgeber in der 57. Minute sogar mit 0:1 in Rückstand, obwohl sie ab der 29. Minute mit einem Mann mehr auf dem Feld standen. Illertissens Kapitän Yannik Wolf hatte nach einem Zweikampf mit Nico Baumeister die Rote Karte gesehen. Eine äußert harte Entscheidung. Lange war durch diese Überzahl kein Übergewicht zu sehen. Erst als die „Joker“ Ferkan Secgin und David Miller ins Spiel kamen, drehte sich das Spiel und am Ende stand ein 4:1-Sieg zu Buche.

