Fußball

26.07.2022

„Gespielt, wie mit einem Klotz am Bein“

Mit einer Gedenkminute für die beiden tödlich verunglückten Spieler des TSV Rain II begannen am Wochenende die Fußballspiel in Bayern. Hier beim Landesliga-Match zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Kempten. Angesichts derartiger menschlicher Tragödien treten Sieg und Niederlage in den Hintergrund.

Plus Nachlese: Auch am Tag danach findet man beim TSV Gersthofen keine Erklärung für die 0:5-Schlappe gegen den FC Kempten. Genau so geht es Ottmarshausens Trainer Oliver Haberkorn nach dem Überraschungssieg.

Von Oliver Reiser

Drei Spieltage sind in der Fußball-Landesliga bereits Geschichte – und beim TSV Gersthofen leuchten schon die ersten Alarmlampen auf. Die Lechstädter stehen noch ohne einen einzigen Punkt auf dem einzigen Direktabstiegsplatz der Rangliste. Da die SpVgg Unterhaching II außer Konkurrenz spielt, hat dieses 1:4-Niederlage noch nicht geschmerzt. Anders das 1:3 beim FC Memmingen II. „Was uns schon leicht verstimmt, sind sieben gegentore aus zwei Spielen“, äußerte sich Abteilungsleiter Klaus Assum in der Stadionzeitung. Er hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass im Heimspiel gegen den FC Kempten gleich fünf weitere Einschläge hinzu kamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen