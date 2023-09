Herbe Packung unter dem Nebelhorn

Plus Der TSV Dinkelscherben geht in Oberstdorf mit 1:5 unter

Den weiten Weg zum südlichsten Verein Deutschlands hätten sich die Lila-Weißen vom TSV Dinkelscherben wieder einmal sparen können. Unter dem Nebelhorn gab es für die Reischen-Elf eine 1:5-Klatsche. Rentiert hat sich das Spiel lediglich für Jakob Hasselberger, der sich mit vier Treffern in der Torjäger-Tabelle nach oben geschossen hat. Ein Sahnetag für den pfeilschnellen Stürmer der Gastgeber.

Das klare Ergebnis spiegelt allerdings nicht ganz den Spielverlauf wider. Eigentlich war der TSV von Beginn an sehr präsent und hätte durch Julian Kastner (6./11.) und eine Doppelchance von Jonas Mößner und Dominik Mayrock (9.) in Führung gehen müssen. Doch die Torabschlüsse aus kurzer Distanz waren jeweils zu schwach.