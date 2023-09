In der Kreisklasse Nordwest marschieren drei Vereine im Gleichschritt

Plus Die SpVgg Auerbach-Streitheim, der SC Biberbach und der SV Gablingen gewinnen auch ihr drittes Spiel. Der FC Langweid schlägt den FC Emersacker deutlich.

Nach drei Spieltagen haben drei Mannschaften die maximale Ausbeute von neun Punkten auf ihrem Konto. Während Aufsteiger SC Biberbach seinen perfekten Start in der neuen Spielklasse mit dem dritten Sieg im dritten Spiel weiter fortsetzen konnte, muss der SV Thierhaupten weiterhin auf den ersten Punktgewinn warten.