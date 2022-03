Meitinger Notelf hält nur eine Viertelstunde mit

Plus Sieben positive Corona-Tests und zwei Krankheitsfälle - doch Gastgeber FC Stätzling stimmt keiner Spielverlegung zu und die Regeln lassen keine Absage zu.

Das neue Trainergespann des TSV Meitingen mit Denis Buja und Christoph Brückner muss weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga verloren die Lechtaler beim FC Stätzling mit 1:4. Damit ist der TSV nun bereits seit acht Spieltagen sieglos.