Meitinger Unzulänglichkeiten führen zu Fehlstart

Nach einer Zeitstrafe und einer Gelb-Roten Karte gerät der TSV Meitingen aus dem Gleis.

Es war angerichtet. Eine stattliche Kulisse von 350 Zuschauer und ein von Taktik bestimmter Spielbeginn waren das Zeichen, dass wieder um Punkte gespielt wird. Die allerdings verschenkte der TSV Meitingen durch kleine Unzulänglichkeiten. Erst eine Zehnminuten-Strafe für Alexander Heider, dann noch eine Gelb-Rote Karte für Raphael Mahler zehrte wohl zu sehr an den Kräften der Lechtaler, die sich am Ende dem Mitfavoriten SV Wörnitzstein-Berg mit 1:2 geschlagen geben mussten.

In Halbzeit eins waren die Schwarz-Weißen die bessere Mannschaft und versuchte ständig durch Nadelstiche den Donaustädter weh zu tun. Michael Meir, Alexander Heider und Lukas Erhardt hatten allesamt die Führung auf dem Fuß. Eine mustergültige Stafette bis hin zu Andreas Hummel brauchte es, dass dieser in der 26. Minute das Spielgerät zur verdienten Meitinger Führung einschob.