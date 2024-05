Mit Hattrick den Grundstein gelegt

Torjäger Stefan Simonovic erzielt beim 5:0-Sieg des SV Cosmos Aystetten seine Saisontreffer 26, 27 und 28.

Der FC Thalhofen hatte am Samstag ein 6:1 beim FC Oberstdorf vorgelegt. Da wollte der SV Cosmos Aystetten nicht nachstehen und schickte den SVO Germaringen mit einer 5:0-packung nach Hause. Nun können die Cosmonauten mit einem Sieg im Nachholspiel beim FC Wiggensbach am Mittwoch um 18.30 Uhr wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord klettern.

Spieler der ersten Halbzeit war ohne Zweifel Stefan Simonovic, der seine Torausbeute mit einem lupenreinen Hattrick auf insgesamt 28 Treffer aufstockte. Nachdem er in der ersten Minute noch an Torhüter Hatzenbühler gescheitert war, schaltete er in Minute 6 am schnellsten, als der Gästekeeper einen Schuss von Marcel Burda abprallen ließ, und staubte zum 1:0 ab. Aystetten spielte die Gäste balltechnisch versiert mehr oder weniger an die Wand. Marcel Burda prüfte Hatzenbühler mit zwei Freistößen (11. und 18.), Pascal Mader schoss am Tor vorbei (11.). Das 2:0 fiel dadurch zwangsläufig. Nach einem Pass von Burda traf Simonovic mit einem schönen Lupfer (26.). Als Fabian Wörz im Strafraum Pascal Mader foulte, verwandelte Stefan Simonovic den fälligen Elfmeter zum 3:0 (39.). Von Germaringen war bis dato nichts zu sehen. Dafür bekamen die 150 Zuschauenden eine Pausenshow der Cosmos-Cheerleaders zu sehen, die sich wohl auflösen muss, wenn keine neue Übungsleiterin gefunden wird.

Im zweiten Durchgang schaltete der SV Cosmos in den Verwaltungsmodus, kontrollierte Ball und Gegner. Als ein Germaringer Stürmer im Strafraum Torhüter Nicklas Frank umgrätschte, war das wie ein Weckruf. Die Heimelf schaltete wieder einen Gang hoch uns bestrafte den Gegner mit dem 4:0 durch den eingewechselten Raphael Marksteiner (72.).

Nur vier Minuten später war Patrick Wurm zum 5:0 erfolgreich. Der Spielertrainer ist ja nicht gerade ein Kopfball-Ungeheuer, bugsierte jedoch einen Eckball von Maximilian Heckel ins Netz. Ein letzter Torschuss von Fabian Kurg konnte gerade noch zur Ecke geklärt werden. (oli)

SV Cosmos Aystetten: Frank, Heckel, Krug, Wurm, Isufi (79. Klopstein), Burda (46. Marksteiner), Mader (64. Marjanovic), Brummer, Ullmann, Simonovic (64. Milicevic), Makowski (73. Schäfer).

SVO Germaringen: Hatzenbühler, F. Wörz, Sonntag, Osowski (80. Martin), P. Wörz, Mayr, T. Wörz, Reuter, Süß (69. Wörle), Müller (58. Katzer), Masuch (69. Brugger).

Tore: 1:0 Simonovic (6.), 2:0 Simonovic (26.), 3:0 Simonovic (39. Foulelfmeter), 4:0 Marksteiner (72.), 5:0 Wurm (76.). - Schiedsrichter: Häring (Erkheim) - Zuschauer: 150.