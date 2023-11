Nach Unentschieden muss der SC Biberbach die Spitze räumen

Plus Die SpVgg Auerbach zieht nach 2:0-Arbeitssieg bei Schlusslicht Bärenkeller auf Platz eins der Kreisklasse Nordwest.

Ein 1:1-Unentschieden gegen den TSV Usterbach hat den SC Biberbach die Tabellenspitze der Kreisklasse Nordwest gekostet. Neuer Tabellenführer ist nun die SpVgg Auerbach nach einem 2:0-Arbeitssieg bei Schlusslicht SV Bärenkeller.