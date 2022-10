Fußball-Nachlese

05.10.2022

Die Bezirksligen spielen verrückt

Plus Sowohl im Norden als auch im Süden liegt alles dicht beisammen. Regenfälle verwandeln die Plätze in matschige Seenplatten und verursachen Spielabbrüche und Ausfälle.

Von Oliver Reiser

Am Wochenende gab es schon einmal einen Vorgeschmack auf die kommenden Monate. Bei früher Dunkelheit, Kälte und Regen stehen im Oktober und November oft sogenannte Schweinsspiele an, in denen es großen Willen bedarf, um nicht nur dem Gegner, sondern auch den äußeren Einflüssen zu trotzen. Das aber bereits Anfang Oktober Spiele abgesagt beziehungsweise abgebrochen wurden, ist doch relativ selten. Der Dauerregen hatte nicht nur die Plätze in Zusmarshausen oder Westheim zu matschigen Seenflächen verwandelt, sodass die Spiele abgebrochen werden mussten. Andernorts wurde gar nicht erst angepfiffen.

