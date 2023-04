Fußball-Nachlese

04.04.2023

Nicht jeder Aprilscherz ist auch ein Scherz

Plus Verwunderung beim TSV Gersthofen, SV Cosmos Aystetten und TSV Meitingen über Entscheidungen, Ergebnisse und Social-Media-Beiträge..

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Manche Dinge kann man sich nicht ausdenken. Obwohl sich am 1. April viele Zeitgenossen bemüht hatten, ihren Gegenübern eine unglaubliche Story aufzutischen, um sie in den April zu schicken, schreibt doch das Leben die unglaublichsten Geschichten. „April, April“, hätte bestimmt auch Gregor Kobel gerne gerufen, als er im deutschen „Classico“ zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in der 13. Minute nach einem an und für sich harmlosen weiten Ball von Dayot Upamecano vorbei säbelte, sodass das Spielgerät zum 1:0 über die Linie kullerte. Das Spiel schlug von diesem Zeitpunkt eine völlig andere Richtung ein – der 4:2-Sieg der Bayern fiel am Ende ebenso souverän wie gnädig aus.

Auf dem Betzenberg tobt ein Hexenkessel

An einen Aprilscherz dachten auch die Anhänger des 1. FC Heidenheim, die das Spiel beim 1. FC Kaiserslautern aus der Ferne verfolgten. Viele hatten wohl nach dem 2:0 und dem anstehenden Elfmeter in der 90. Minute schon ein Bierchen geöffnet. Doch es kam alles anders: In der an Dramatik nicht mehr zu überbietenden Nachspielzeit verschoss erst Tim Kleindienst den Strafstoß, ehe die Roten Teufel durch zwei Tore in der 93. und 95. Minute noch zum Ausgleich kamen. Der Hexenkessel auf dem Betzenberg tobte, die Heidenheimer mit dem Wertinger Stefan Schimmer in ihren Reihen wussten nicht, was ihnen da gerade widerfahren war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen