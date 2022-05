Fußball-Nachlese

31.05.2022

SB Bonstetten ist endlich wieder in der Derbyliga“

Plus Der SV Bonstetten hat den Aufstieg aus der ungeliebten B-Klasse perfekt gemacht. Zum letzten Spiel tritt man nicht mehr an – und zahlt dafür gerne eine Strafe.

Von Moritz Maier

Pünktlich zum 75-jährigen Vereinsjubiläum haben es die Bonstetter Fußballer geschafft. Der SVB hat sich am – eigentlich – letzten Spieltag den zweiten Platz in der B-Klasse Nordwest und damit auch einen direkten Aufstiegsplatz gesichert. Neben der großen Aufstiegsfeier verlassen aber auch zwei wichtige Funktionäre den Verein. Außerdem treten die Bonstetter zum Nachholspiel nicht mehr an – und nehmen eine Strafe dafür gerne in Kauf.

