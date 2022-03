"Was haben wir verkehrt gemacht"

Plus Uraschenforschung bei den Trainern des TSV Gersthofen und des SV Cosmos Aystetten nach den Niederlagen.

Nach drei Siegen in Folge hat es den SV Cosmos Aystetten wieder erwischt. 0:4 unterlag man beim Spitzenreiter 1. FC Sonthofen. Das Ergebnis sei viel zu hoch ausgefallen, sagt Trainer Ivan Konjevic. „Manchmal fragt man sich, warum eine Mannschaft oben steht. Sonthofen hat nur Kick and Rush gespielt“, schüttelt er den Kopf. Aber wer oben steht, nutzt halt seine Chancen, wer unten steht, nutzt sie nicht. Wie im Falle des SV Cosmos Aystetten Pascal Mader, der zwei Treffer auf dem Fuß hatte. „Er ganz besonders, aber auch die gesamte Mannschaft haben viel einstecken müssen“, charakterisiert Konjevic den Gegner als typische Allgäuer Mannschaft.