Fußball-Nachlese

21.11.2023

Wenn sechs Auswärtstore nicht zum Sieg reichen

Markus Schenzinger (rechts) vom TSV Fischach legte mit einem Dreierpack den Grundstein zum dritten Sieg in Folge. Foto: Andreas Lode

Plus SV Ottmarshausen verliert Torspektakel mit 6:7. Der Spieler des Tages ist nicht nur optisch einer herausragende Erscheinung.

SPIELER DES TAGES

Markus Schenzinger (TSV Fischach)

Mit seinen 1,96 Metern zählt Markus Schenzinger rein optisch zu den herausragenden Erscheinungen auf dem Platz. Beim 4:2-Sieg beim SV Türkgücü Königsbrunn II war der 28-Jährige mit drei Treffern als Matchwinner auch sportlich überragend. Lange Zeit hatte der Teamplayer mit Verletzungen zu kämpfen. Seit er wieder mit an Bord ist, läuft es beim TSV. Zuletzt konnte der Kreisklassen-Absteiger drei Siege in Folge einfahren. „Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns, der vorne die Bälle halten kann und Torgefährlichkeit ausstrahlt“, sagt Co-Trainer Dominik Schubert über den Angreifer, der in seinen bisherigen acht Spielen acht Treffer erzielt hat. Ob weitere dazukommen? Nach 66. Minuten musste Schenzinger erneut verletzt ausgewechselt erden.

