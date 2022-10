Fußball-Nachlese

18.10.2022

Wenn Trainer ins Grübeln geraten

Plus Innerhalb einer Woche zeigt der SV Cosmos Aystetten zwei Gesichter. Dem TSV Gersthofen fehlt im Angriff die Durchschlagskraft.

Mit vier Siegen in Folge ist der FC Horgau in der Bezirksliga Nord derzeit die Mannschaft der Stunde. Dem 4:2 in Meitingen ließen die Kleeblätter ein 3:0 in Ecknach folgen und fuhren zuletzt Heimsiege gegen den FC Maihingen (4:1) und den zum Favoritenkreis zählenden FC Stätzling (2:0) ein. Damit hat man sich von Abstiegsrelegationsplatz bis auf Rang vier nach oben katapultiert. Sieben Erfolgen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Halbe Sachen machen die Schützlinge von Franz Stroh und Manuel Schmid nicht.

