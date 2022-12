Fußball-Rückblick

23.12.2022

Bundestrainer sein ist gar nicht so einfach

Michael Meir und Denis Buja vom TSV Meitingen stehen in der Elf der Vorrunde. Wer sonst noch in unser Auswahlteam gestürmt ist.

Plus Von Elfmeterkillern, Abwehrstrategen, Vorlagengebern und Sixpäck-Torschützen. Unsere Redaktion hat die Elf der Vorrunde zusammengestellt.

Von Oliver Reiser

Während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – und speziell nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft – sind jede Menge selbst ernannter Bundestrainer auf den Plan getreten. Wie kann man nur Mats Hummels zuhause lassen? Warum durfte Thomas Müller ständig spielen und nicht Niklas Füllkrug von Anfang an? Millionen haben es besser gewusst als Hansi Flick. Doch eine Mannschaft zusammenzustellen ist gar nicht so leicht. Das haben wir wieder bei der Auswahl zur Mannschaft der Vorrunde im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung gemerkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

