Fußball

23.03.2024

Sein spektakulärster Treffer landete im eigenen Netz

Plus Andreas Schmidt vom CSC Batzenhofen-Hirblingen ist ein beinharter Innenverteidiger und großer Bergdoktor-Fan. Für seine Hobbys begibt er sich aufs Eis und auf Expeditionstour in die Neusässer Wälder.

Von Tobias Müller

Batzenhofen „Ando ist unser Abwehrrecke, er ist zuverlässig, ehrgeizig und zudem menschlich total in Ordnung“, sagt der Trainer des CSC Batzenhofen-Hirblingen, Jürgen Fuchs, über seinen Innenverteidiger Andreas Schmidt, der 1985 beim CSC seine erste Tritte gegen das runde Leder machte. „Ando“, der schon für den TSV Neusäß in der Landesliga auflaufen durfte, verdient seine Brötchen als Maschinenbauingenieur. Im Winter geht der gebürtige Täfertinger gerne Skifahren am Wilden Kaiser oder liefert sich harte Eishockey-Matches im Trikot der „Inninger Schweinehunde“. Mit seinem siebenjährigen Sohn durchstreift der 43-Jährige beim sogenannten „Geocatching“, einer GPS-basierten Schnitzeljagd, die Wiesen und Wälder des Täfertinger Umlands.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .