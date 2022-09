TSV Dinkelscherben feiert Pokal-Premiere

Plus Nach einem Pokalfight mit fünf Zeitstrafen und zwei Ampelkarten steht der TSV Dinkelscherben nach einem 2:1-Sieg bei der SpVgg Lagerlechfeld zum ersten Mal im Kreispokal-Finale.

Der TSV Dinkelscherben steht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Endspiel des Totopokals im Kreis Augsburg. Der Süd-Bezirksligist siegte am Mittwochabend beim Augsburger Kreisligisten SpVgg Lagerlechfeld-Graben mit 2:1 (1:0). Die Partie vor 432 Zuschauern wurde zum Ende hin immer hektischer. Schiedsrichterin Sarah Hofmann hatte alle Hände voll zu tun und musste ab der 66. Minute fünf Zeitstrafen und zwei Gelb-Rote Karten gegen Niklas Bauer und Ivan Mamusa (beide Lagerfeld) verhängen.