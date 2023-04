Fußball

17.04.2023

VfL Westendorf lässt sich nicht aufhalten

Plus Klarer 4:0-Erfolg des VfL Westendorf gegen SV Bonstetten.

Der SC Biberbach marschiert nach einem 2:0-Sieg beim FC Horgau II in der A-Klasse Nordwest weiter Richtung Kreisklasse. Der VfL Westendorf feierte im ersten Heimspiel des Jahres 2023 einen 4:0-Heimsieg gegen den SV Bonstetten.

CSC Batzenhofen - TSV Leitershofen III 3:0 (1:0). Verdient mit 3:0 setzte sich der CSC gegen Leitershofens U21 durch. Für die Gastgeber trafen zweimal Dominik Wörle sowie Leon Schuster . (kajü)

FC Horgau II - SC Biberbach 0:2 (0:1). Der Underdog lieferte eine leidenschaftliche und kämpferische Vorstellung ab. Ein bärenstarker Marco März im Tor der Hausherren hielt lange den Kasten sauber. Erst in der 28. Minute schloss Lukas Huber zum 0:1 ab. Das offene Spiel war geprägt durch viele Fouls, Zeitstrafen und Mitteilungsbedürfnis. Erst in der Nachspielzeit erzielte Julian Reich das 0:2. - Zuschauer: 45 (juch)

SV Achsheim - TSV Herbertshofen 0:1 (0:1). Trotz langer Unterzahl kam der TSV Herbertshofen in Achsheim zu einem glücklichen aber nicht unverdienten 1:0-Erfolg. Torschütze des Tages war Florian Sentpaul. (hap)

VfL Westendorf - SV Bonstetten 4:0 (0:0). Hochverdiente drei Punkte sicherte sich der VfL im ersten Heimspiel 2023. Der Einbahnstraßen-Fußball wurde in der ersten Halbzeit noch nicht belohnt, jedoch konnte nach Wiederanpfiff Fabian Schmidt mit einem sehenswerten Distanzschuss den Knoten lösen (48.). Mario Haack traf in Torjäger-Manier zum 2:0 (63.). In der Schlussphase erhöhte Johannes Sörgel (89.) und Marcus Bissinger (90.+2) zum 4:0 Endstand. – Zuschauer: 120. (mira)

