Wenig lichte Momente gegen das Schlusslicht

Plus SV Cosmos Aystetten müht sich gegen Schlusslicht TV Bad Grönenbach. Erst nach einer Stunde kann der Abwehrriegel geknackt werden.

Wenn ein Trainer seine Reservisten schon nach einer knappen halben Stunde zum Aufwärmen schickt, verrät das meist nichts Gutes über das Spielniveau. So geschehen beim SV Cosmos Aystetten, der gegen das Schlusslicht TV Bad Grönenbach exakt eine Stunde Anlaufzeit benötigte, um am Ende dann einen standesgemäßen 4:0-Sieg herauszuschießen.

Bis dahin hatten die Gäste aus dem Allgäu dem Tabellendritten mit einfachsten Mitteln das Leben richtig schwer gemacht und jegliche spielerischen Ansätze im Keim erstickt. Aystetten fand im strömenden Regen keine Räume, keine Ideen und keinen Spaß und hätte sich nicht beklagen können, nach neun Minuten in Rückstand zu geraten. Höret war schon am Torwart vorbei, traf dann nur das Außennetz. Auch unmittelbar nach dem Wechsel hätte eine Fehlerkette beinahe zum 0:1 geführt.

Raphael Marksteiner vom SV Cosmos Aystetten erzielte beim 4:0-.Sieg gegen den TV Bad Grönenbach einen Doppelpack. Foto: Oliver Reiser

Raphael Marksteiner mit einem Doppelpack

Mit der ersten Aystetter Chance scheiterte Raphael Marksteiner noch an Gästekeeper Haug (48.). In der 60. Minute war es dann soweit. Erst hatte Neuzugang Stefan Simonovic, dem ansonsten noch die Bindung zu seinen Mitspielern fehlte, mit letztem Einsatz einen Fehlpass erobert, dann Darko Milicevic präzise geflankt und Marksteiner donnerte das Leder zum erlösenden 1:0 volley ins lange Eck. Sicherheit gab das noch nicht. Bei einem Konter der Gäste hatte Torhüter Daniel Mrozek Glück, dass es keine Sanktionen gab, als er Diallo umräumte (68.). Vielleicht eine Konzessionsentscheidung von Schiedsrichter Veit Sieber, dessen Pfeife zuvor auch bei einem foul an Nicolas Brummer stumm blieb.

Das 2:0 war wieder schön anzusehen. Marcel Burda legte mit der Hacke vor, Raphael Marksteiner vollendete (71.). Jetzt bröckelte der Grönenbacher Beton. Fünf Minuten später erhöhte der völlig frei stehende Maximilian Heckel nach Vorarbeit von Dejan Mijailovic auf 3:0 (76.). Nur zwei Minuten scheiterten Marksteiner und Heckel nacheinander am Torwart.

Den 4:0-Endstand erzielte schließlich Patrick Wurm mit einem direkten Freistoß. Vorher war Marcel Burda gefoult worden, der daraufhin – ebenso wie kurz zuvor Dominik Isufi – verletzt ausgewechselt werden musste. Ein hoher Preis für einen schwer erkämpften Pflichtsieg.

SV Cosmos Aystetten: Mrozek – Milicevic, Wurm, Krug, D. Isufi (75. Schäfer) – Burda (82. Djajic), Mijailovic, Brummer, Heckel – Marksteiner (80. Marijanovic), Simonovic (66. L. Isufi).

TV Bad Grönenbach: Haug, Milz, Haug, Milz, Lutz (81. Musch), Einsiedler, Eichele, Wilhelm (84. Deniffel), Henkel, Rauh, Höret (65. Diallo).

Tore: 1:0 Marksteiner (60.), 2:0 Marksteiner (73.), 3:0 Heckel (76.), 4:0 Wurm (83.). - Schiedsrichter: Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 90.