Wenn es nicht nur im Tornetz klingelt

Warum von jedem Treffer der Torschützenkönige im Augsburger Land auch die Kartei der Not profitiert.

Egal ob bei der weihnachtlichen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, der momentan laufenden Frauen-Europameisterschaft in England, der Champions League oder der A-Klasse – Tore sind es, die dem Kick auf dem grünen Rasen den nötigen Kick geben. Tore bringen die nötigen Punkte, Tore sorgen für ein Weiterkommen in den K.-o.- oder Relegationsspielen. Tore sind das Salz in der Suppe. Dass sie auch Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, zeigt die Torjäger-Aktion des Augsburger Landboten: Für jeden Treffer gibt es eine Prämie. Und eine spezielle Auszeichnung, die am Sonntag, 10. Juli, vergeben wird.

Drei Euro für jeden Treffer

In der Halbzeitpause des BFV-Pokalspiels des Landesligisten TSV Gersthofen gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg in der Gersthofer Abenstein-Arena werden die Torjäger der abgelaufenen Saison ausgezeichnet. Und das Beste: Für jeden Treffer, den die Goalgetter der Saison 2021/22 erzielt haben, hat das Duo Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, und Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen, eine „Einschussprämie“ ausgesetzt.

Seit mittlerweile über einem Vierteljahrhundert begleiten sie diese Aktion, legen für jeden Treffer der Torschützenkönige in den Fußballligen, die die AZ Augsburger Land tangieren, drei Euro in die Kasse. Insgesamt sind in der Saison 2021/22 in dieser Region 402 Treffer erzielt worden, was einen Spendenbetrag von 1206 Euro ergibt, der der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugutekommen wird.

34 Tore zum Gesamtergebnis beigetragen

Wesentlich zum außergewöhnlichen Ergebnis der traditionellen Torjäger-Ehrung beigetragen hat Marco Spengler, der den SV Ottmarshausen mit 34 Toren in die Kreisliga geschossen hat. Dicht gefolgt wurde er von Dennis Kügle, einem Spieler aus dem U23-Team des TSV Leitershofen, der es auf 33 Einschüsse gebracht hat. 30 Treffer konnte auch Phillip Schmid vom Bezirksliga-Aufsteiger TSV Dinkelscherben auf seinem Konto verbuchen.

Das sind die Torjäger auf einen Blick

Simon Gruber (TSV Nördlingen, Landesliga) 20 Tore; Patrick Högg (TSV Hollenbach/Bezirksliga Nord) 24 Tore; Florian Gebert (TSV Bobingen/Bezirksliga Süd), 25 Tore, Phillip Schmid (TSV Dinkelscherben/Kreisliga Augsburg) 30 Tore; Dominik Müller (BC Adelzhausen/Kreisliga Ost) 25 Tore; Marco Spengler (SV Ottmarshausen/Kreisklasse Nordwest) 34 Tore; David Bulik (ASV Hiltenfingen/Kreisklasse Süd) 22 Tore; Fabian Züringer (VfL Großkötz (Kreisklasse West 2) 25 Tore; Christoph Kolitsch (TSV Harburg/Kreisklasse Nord 2) 29 Tore; Christoph Werner (FC Langweid/A-Klasse Nordwest) 28 Tore; Giuseppe Carangelo (Hainhofener SV/A-Klasse West) 22 Tore; Thomas Daniel (TSV Bobingen II/A-Klasse Süd) 26 Tore; Kevin Effinger (TSV Wasserburg) 32 Tore; Florian Kempter (FC Emersacker II/B-Klasse Nordwest) 27 Tore; Dennis Kügle (TSV Leitershofen III/U21) 33 Tore.