Zähes Ringen um einen Punkt im Derby

Plus Der TSV Meitingen und der TSV Wertingen trennen sich 1:1. Warum hinterher bei keinem der beiden Konkurrenten Freude aufkommen wollte.

Kaum zu glauben, dass dieses Altkreisderby vor wenigen Wochen noch wegen ergiebiger Schneefälle ausfallen musste. Gestern Abend standen sich der TSV Meitingen und der TSV Wertingen nun bei frühsommerlichen Verhältnissen gegenüber. Am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden, über das sich nach dem Schlusspfiff niemand so richtig freuen wollte.