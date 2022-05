Fußball

10.05.2022

Zwei Dreierpacks innerhalb von vier Tagen

Plus Die Angreifer des TSV Dinkelscherben haben ihre Visiere scharf eingestellt und sorgen für zwei zweistellige Siege hintereinander.

Von Oliver Reiser

Spieler des Tages: Thomas Kubina

Sechs Treffer in vier Tagen – das ist schon eine ganz besondere Duftmarke. An den letzten beiden Schützenfesten seines TSV Dinkelscherben, dem 13:2 beim TSV Schwabmünchen II und dem dem 10:0 beim FC Haunstetten, war Thomas Kubina mit gleich zweimal mit einem Dreierpack beteiligt. Dadurch hat sich der 28-Jährige mit insgesamt 19 Toren auf den dritten Platz der Torschützenliste in der Kreisliga Augsburg nach vorne geschossen. Außerdem hat er elf Vorlagen zu den über 100 Treffern der Lila-Weißen gegeben. Kubina, der für die englische Premier- League schwärmt, spielt seit 2018 wieder bei seinem Heimatverein, nachdem er zwischenzeitlich beim SC Ichenhausen und TSV Aindling in der Landesliga am Ball war.

