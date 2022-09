Für dieses Team hat Anne Päckert ein Versprechen eingelöst

Plus Warum die Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen jetzt mit einer voll besetzten Mannschaft und einem Neuzugang den Aufstieg anpeilen. Für die Männer zählt in der Bezirksoberliga nur der Klassenerhalt.

Die Handballsaison 2022/2023 steht in den Startlöchern. Und alle hoffen auf eine reguläre Spielzeit, nachdem die vergangene Runde von einer längeren Unterbrechung aufgrund der pandemischen Lage zerstückelt war und man sich mit einem geänderten Modus anfreunden musste. Lediglich in der Abstiegsrunde konnten sich die Männer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen behaupten, während der TSV Meitingen als Aufsteiger ohne einen einzigen Sieg sofort wieder absteigen musste.