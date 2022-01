Fehlstart nach verlängerter Corona-Pause

Landesliga-Kegler bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs erfolglos.

Nicht gut aus der wegen Corona verlängerten Winterpause kamen die Landesliga-Kegler der SpG Steppach/Deuringen. Das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden von AN Thal ging mit 0:8 Punkten und 3198:3443 Kegeln klar verloren.

Bereits in den Startduellen deutete sich an, dass für einen Erfolg eine Spitzenleistung nötig sein wird. Sehr schwer ins Spiel gekommen verlor man den Anschluss und lag mit 0:2 Punkten und 110 Holz im Rückstand. Auch die Mittelpaarung musste sich den sehr gut aufgelegten Gastgebern geschlagen geben und verlor beide Mannschaftspunkte. Da sich gleichzeitig das Holzergebnis auf ein Minus von 205 Kegel erhöhte, war das Spiel faktisch entschieden. Den Schlussspielern der SpG blieb nur noch übrig, sich mit einer guten Leistung achtbar aus der Affäre zu ziehen. An der klaren Niederlage aber war nicht mehr zu rütteln. Mannschaftsbestleistung spiel-

te Christian Diel (571 Holz). (wic)

Ergebnisse (SpG Spieler erst genannt): Josef Leichtle (0) 475 - 567 (4) D. Stoll, Christian Diel (2) 571 - 589 (2) F. König, Jürgen Kaufmann (1) 518 - 571 (3) N. Kandler, Christian Saule (1) 530 - 572 (3) D. Abt, Christian Steppe (2) 546 - 548 (2) D. Metzdorf, Martin Großmann 558 (1,5) - 596 (2,5) D. Dworatschek.