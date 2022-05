Aufstieg der Basketballer ist so was von verdient

Die BG Leitershofen/Stadtbergen ist wieder in der 2. Bundesliga. Dieser Erfolg ist mehr als verdient.

Es ist vollbracht! Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen sind wieder in der 2. Bundesliga angekommen. „Wir haben alles, was man für die 2. Liga braucht!“, hat Trainer Emanuel Richter vor Beginn der Play Offs gesagt: Gemeint hat er damit nicht nur seine tolle, entwicklungsfähige Mannschaft, die weitestgehend auf Eigengewächse oder in der Region Augsburg studierende oder arbeitende Spieler setzt. Das Umfeld wirtschaftet umsichtig, die Macher hinter den Kulissen sind keine Wichtigmacher. Ruhig und besonnen steuerten sie den Klub auch durch die schweren Corna-Jahre.

Die sozialen Medien arbeiten auf Hochtouren und die Fans identifizieren sich mit den Kangaroos, strömen in Scharen zu den Heimspielen. Zuletzt pilgerten jeweils über 1.000 Zuschauer in die Stadtberger Sporthalle. Ein Basketball-Tempel, den man zu früheren Zweitliga-Zeiten vor rund zehn Jahren noch gar nicht hatte. Da die alte Osterfeldhalle nicht den Anforderungen der 2. Bundesliga entsprach, musste man in die Augsburger Sporthalle umziehen, die längst nicht den Flair der „Osterfeldhölle“ hatte. Jetzt ist alles bereit für weitere erfolgreiche Jahre!

Es wäre ja auch ein Jammer gewesen, wenn dieses gewachsene und in der Region verwurzelte Gebilde der Kangaroos-Familie an einem „Projekt“ wie dem FC Bayern München III oder dem MTSV Schwabing gescheitert wäre. Hier geht es in erster Linie nämlich nur darum, junge Spieler für höhere Aufgaben auszubilden. Eine Seele haben diese Projekte nicht. Außer den Eltern und Freunden und Beratern von Agenturen interessieren sich kaum Zuschauer dafür.

Deshalb ist die BG Leitershofen/Stadtbergen, die in der Baramundi Basketball Akademie ebenfalls eine exzellente Nachwuchsarbeit betreibt, nicht nur ein sportlich verdienter, sondern auch ein würdiger Aufsteiger, der die Region Augsburg bestens in 2. Liga vertreten wird.