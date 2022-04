Gersthofen trifft zweimal ins eigene Netz

Plus Geschenke werden in Sonthofen schon vor der Hochzeit eines Mitspielers verteilt

Eigentlich wollte man die Geschenke ja erst nach dem Spiel überreichen, als die gesamte Delegation des TSV Gersthofen zur Hochzeit von Mitspieler Stefan Heger geladen war. Dass die schon auf Spielfeld beim 1. FC Sonthofen geschehen sollte, war so nicht eingeplant: Die Lechstädter steuerten zur 0:3-Niederlage beim Tabellenzweiten zwei Eigentore bei.