„Noch nicht in Sicherheit wiegen“

Plus Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann ärgert sich über ein Lotteriespiel mit drei Relegationsplätzen

„40 Punkte werden in dieser Saison nicht zum Klassenerhalt reichen.“ Darin sind sich Alexander Egen und Gerhard Hildmann, die Trainer VfR Neuburg und des TSV Gersthofen, vor dem Aufeinandertreffen ihrer Teams (Samstag, 15 Uhr) einig. Mit Ausnahme der drei Topteams aus Nördlingen, Sonthofen und Gilching ist die Landesliga Südwest leistungsmäßig dicht beieinander. Den Fünftplatzierten FV Illertissen II und den ersten Abstiegsrelegationsplatz-Inhaber TuS Geretsried trennen acht Spieltage vor dem Saisonende lediglich sechs Punkte.