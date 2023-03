Wählen Sie die Sportstars des Monats

Ob Fußball, Turnen, Leichtathletik oder Schießen – im Augsburger Land gibt es jede Menge ambitionierte Sportlerinnen und Sportler. Aber auch verdiente Trainer, Funktionäre und stille Helfer können vorgeschlagen werden.

Wer Außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Aus diesem Grund suchen wir, die Augsburger Allgemeine und die Schwabmünchner Zeitung, ab jetzt jeden Monat den Sportler oder die Sportlerin, der oder die im Landkreis Augsburg besonders erfolgreich war. Es kommen aber auch Sportstars infrage, die hinter den Kulissen aktiv sind. Zum Beispiel der Trainer oder die Trainerin, der sich seit vielen Jahren um den Nachwuchs kümmert, oder der gute Geist, der oder die seit Jahrzehnten das Sportheim oder die Trikots pflegt. Und Sie können aktiv Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl vorschlagen. Los geht es im Monat März.

Haben Sie die Augen offen gehalten, ist Ihnen jemand aufgefallen, der in Ihrem Verein oder Ihrer Mannschaft im März einen nicht alltäglichen Erfolg feiern konnte. Oder gibt es in der Jugend ihrer Abteilung Talente, die durch ihre hervorragenden Leistungen auffallen? Oder eine absolute Kult-Figur? Sie können auch Mannschaften vorschlagen.

Halten Sie darüber hinaus Ausschau nach besonderen sportlichen oder sozialen Leistungen und schicken Sie uns ihren Vorschlag dann in einer Mail an sportredaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff „Sportstars“.

Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Selbstverständlich können Sie sich auch selbst nominieren. Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Auswahl für die Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in Erscheinung getreten sind.

Ihre Vorschläge können Sie bis spätestens Mittwoch, 5. April, einreichen. Die Abstimmung veröffentlichen wir einige Tage später auf unserer Internetseite.

Die Wahl läuft zwei Wochen lang. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person oder Mannschaft mit den meisten Stimmen nimmt automatisch an unserer Sportstar-Wahl des Jahres 2023 teil. Den Datenschutzhinweis finden Sie im Artikel auf unserer Internetseite unter der Rubrik Lokalsport. (AZ)