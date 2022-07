Zehn Minuten werden wieder angezeigt

Plus Auf den Fußballplätzen von der Landesliga abwärts kehrt die Zeitstrafe zurück. Schiedsrichterobmann Stefan Sommer erläutert Details. Was die Betroffenen dazu sagen.

Im Fernsehen läuft wieder „Wetten das?“, „TV Total“ oder „Geh aufs Ganze“, Felix Magath ist im Frühling wieder für kurze Zeit auf eine Trainerbank in der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt, um Hertha BSC vor dem Abstieg zu retten – und auch im Amateurfußball kehrt Altbewährtes zurück. Die 1993 abgeschaffte Zeitstrafe ist wieder da.