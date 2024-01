Auerbacher schnuppern internationale Wettkampfluft

Leichtathleten der SpVgg Auerbach-Streitheim bei den „Munich Indoor“ am Start.

Unter dem Starterfeld bei den „Munich Indoor“, einem der größten Hallen-Leichtathletiksportfeste, waren neben Leichtathleten aus sieben Nationen auch elf Athleten der SpVgg Auerbach/Streitheim vertreten. Vor allem die gesamte Nationalmannschaft aus Korea ging in der bayerischen Landeshauptstadt an den Start und erregte viel Aufsehen. Somit war es für die Auerbacher die Möglichkeit, sich mit der internationalen Konkurrenz einmal zu messen.

Da aber auch in den nächsten Wochen die bayerischen Hallenmeisterschaften auf dem Terminplan stehen, galt es noch vorher die Qualifikationsnormen zu erreichen. Dies glückte zum Teil, auch wenn zum größtenteils persönliche Bestleistungen heraussprangen. Den größten Sprung nach vorne glückte beim 60 m Lauf der Männer Jack Lucas Crosby, der sich um 0,4 Senkungen verbesserte und in 7,63 Sekunden ins Ziel kam. Bei der männlichen Jugend U18 schaffte mit 7,73 Sek. Moritz Kunert es in den Endlauf, wo er den sechsten Rang der 32 Sprinter erreichte. Bei den Frauen konnte Olivia Crosby mit 8,31, in W15 Lena Strehler (8,69 Sek) und Mona Kunert (9,16 Sek) sowie in U18 Hannah Beier mit 8,68 Sekunden überzeugen.

Seine gute Form konnte auch Maximilian Scheich, in der Männerklasse beweisen, im Hochsprung überquerte er 1,70 m und sprang im Weitsprung 6,01 m weit. Jeweils Siebte in U18 wurde Magdalena Niederhofer im Weitsprung (4,89 m) und beim Kugelstoßen mit 9,11 m. Dagegen übertraf Anna Wiedemann in der gleichen Altersklasse zum ersten Male die Zehnmetermarke mit 10,22 m mit der Kugel und wurde Fünfte, während Simon Stiastny in M15 die Kugel auf 7,59 m stieß. (koh)