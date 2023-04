Leichtathletik

20.04.2023

Keine Frühjahrsmüdigkeit im Trainingslager

Plus Erfolgreiches Trainingslager der NAchwuchs-Leichtathleten der LG Reischenau-Zusamtal in Italien.

Die Aktivfreizeit der Leichtathleten der LG Reischenau-Zusamtal stand unter dem Motto „Bewegung und Begegnung“ – Motivationsdoping für die kommende Saison. 27 Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 11 und 15 Jahren machten sich auf den Weg nach Brixen in Südtirol, um sich dort auf all das konzentrieren zu können, wofür in der laufenden Saison im regulären Training nur wenig Zeit bleibt: Techniken ausgiebig vertiefen, neue Disziplinen testen und den Zusammenhalt im Team stärken. Vormittags und nachmittags traf man sich zu dreistündigen Trainingseinheiten auf der Brixener Sportanlage. Dass Leichtathletik eine Individualsportart ist, war in dieser Jugendfreizeit kaum zu spüren. Bei den gemeinsamen Märschen zwischen Sportplatz und Unterkunft, beim Besuch im Schwimmbad und vor allem bei den ausgiebigen Abendunterhaltungen in den Mehrbettzimmern im Brixener Jugendhaus wurde Gemeinschaft großgeschrieben und die Lachmuskulatur mindestens so gut trainiert wie die der Beine.

Mit dabei war außer den regulären Übungsleitern Anita Werner, Claudia und Alex Wex und Bernd Maier die bayerische Hallenvizemeisterin über 1500 Meter, Sarah Bischoff. Die 22-jährige aktive Sportlerin aus Dinkelscherben wirkte als Trainerin mit, aber auch als motivierendes Vorbild für den Nachwuchs. Bereits am 30. April bei der Bahneröffnung in Schwabmünchen können Jugendlichen ihre neu gewonnenen Energien auf die Bahn bringen. (vm)

