Naturtalent läuft allen davon

Plus Der Jugendliche Karim Oubaoane von der LG Reischenau-Zusamtal läuft bei den mittel- und nordschwäbischen Crosslaufmeisterschaften die schnellste Zeit von allen.

Die Herbstsonne schien strahlend auf das Krumbacher Schulzentrum und sorgte für angenehme Temperaturen für die Athleten, die bei den mittel-und nordschwäbischen Waldcrosslaufmeisterschaften in ihren letzten Wettbewerb dieser Saison starteten. Für die größte Überraschung sorgte dabei ein Läufer der LG Reischenau-Zusamtal.

Bei den Jugendlichen U18 siegte Neuzugang und Naturtalent Karim Oubaoane in einer sensationellen zeit von 11:27 Minuten und lief damit die schnellste Zeit überhaupt des gesamten Wettkampfs. Der 17-Jährige, der beim TSV Zusmarshausen voll durchgestartet ist, wird von Alexander und Claudia Wex trainiert. „Wir sind gespannt, wie es weitergeht“, heißt es aus dem Lager der LG. Sein Vereinskamerad und Altersklassen-Genosse Lian Scherer kämpfte sich über drei Runden auf Platz drei.