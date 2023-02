Leichtathletik

01.03.2023

Schnee und Eis können den großen Wurf nicht verhindern

Plus Diskuswerfer Tobias Stiastny holt Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften. Warum auf die SpVgg Auerbach-Streitheim jetzt viel Arbeit zukommt.

Von Johann Kohler

Die Aufregung für die Delegation der Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim bei der Deutschen Winterwurfmeisterschaft fand diesmal ausnahmsweise nicht an den Sportstätten statt, sondern bereits am Vortag auf schneeglatten Straßen ins thüringische Halle an der Saale. Doch am Wettkampftag war der 17-jährige Tobias Stiastny nach der anstrengenden Fahrt und ausgiebigen Schlaf wieder voll auf der Höhe und holte sich die Bronzemedaille.

