Vom Bodensee bis ins Frankenland

Die Teilnehmenden am 5. Triathlon in Zusmarshausen kommen aus ganz Bayern. Lediglich die Meldungen aus der unmittelbaren Nachbarschaft lassen zu wünschen übrig.

Die Marktgemeinde Zusmarshausen wird am Wochenende 2./3. Juli zum Mekka der Läuferszene. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause fällt der Startschuss für gleich zwei Top-Veranstaltungen. Am Samstag, 2. Juli, findet der 5. Zusser Volkstriathlon statt, am Sonntag, 3. Juli, der 38. Augsburger Landrat-Dr.Frey-Landkreislauf.

Zweimal hintereinander fiel zuletzt der Volkstriathlon rund um den Rothsee ins Wasser. Doch Karl Sendlinger, der Abteilungsleiter Fitness und Triathlon, hatte mit seinem Helferteam 2021 zumindest noch einen Cross-Duathlon aus dem Hut gezaubert. Jetzt wird es wieder einen richtigen Triathlon geben. Doch noch hält sich die Begeisterung in Grenzen. „Die Anmeldung läuft schleppend. Auch bei allen anderen Triathlon-Veranstaltungen. Das sind Nachwehen von Corona“, berichtet Sendlinger, dass vor allem die Teilnahme aus der näheren Umgebung lässt zu wünschen übrig. „Vom Bodensee bis Ansbach ist hingegen alles vertreten“, so Sendlinger, der die Hoffnung nicht aufgibt, „dass viele noch auf den letzten Drücker kommen.“ Meldungen sind noch möglich, bis zum 28. Juni, die Meldestufe zwei, die eine Ermäßigung der Startgebühr von 40 Euro beinhalten, läuft am 31. Mai aus.

In dieser Gebühr ist ein Funktions-T-Shirt enthalten, das heuer von der Firma Auto Rückert gesponsort wird, sowie die Verpflegung im Zielbereich mit Obst und Kuchen. Dort werden vor der Siegerehrung auch die Faschingsgarden der Zusamtaler Bettschoner auftreten. Während der Veranstaltung sorgte die Gruppe „Dance for fun“ des TSV Zusmarshausen als Cheerleader für Stimmung. Stellvertretender Landrat Hubert Kraus war im Retro-Shirt der ersten Veranstaltung im Jahr 2016 zur Präsentation des neuen Shirts gekommen, denn gleichzeitig werden nach 500 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen ja auch die Landkreismeister gekürt. „Da ist noch Potenzial vorhanden“, sagt Sendlinger.

Im kommenden Jahr soll die Bayersche Meisterschaft am Rothsee in Zusmarshausen ausgetragen werden. Karl Sendlinger hat dafür auch bereits schon die olympischen Distanzen in Planung. Das würden der Veranstaltung noch mehr Zuspruch einbringen.

Anmeldung unter www.triathlon-zusmarshauen.de