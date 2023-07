SSV Neumünster nimmt mit einem Rückkehrer einen neuen Anlauf

Plus Ein verlorener Sohn, drei Brüder und ein Überraschungscoup: Beim SSV Neumünster-Unterschöneberg tut sich vor der neuen Saison einiges.

Im Sportheim des SSV Neumünster-Unterschöneberg war die Euphorie groß. „Der verlorene Sohn kehrt endlich heim“, hieß es da, als bekannt gegeben wurde, dass Christian Wink zu seinem Heimatverein zurückkehren würde. Er wird den bisherigen Trainer Jan Schrodi als spielenden Co-Trainer unterstützen. Nicht nur aufgrund seiner Wurzeln war Christian die absolute Traumlösung für die Abteilungsleiter Stefan Neubauer und Pascal Schrodi. Spielerisch verspricht man sich sehr viel Einfluss vom ehemaligen Landesligaspieler, der auf der Co-Trainerposition schon mehrere Jahre erfolgreich beim TSV Zusmarshausen unterwegs war.

Außerdem setzt Neumünster mal wieder auf „Brüder-Power“. Nach den Schrodis Jan, Fabian und Pascal kommt nun ein Trio vom Ortsnachbarn SG Zusamzell /Reutern. Während die jüngeren Daniel und Steffen den nächsten sportlichen Schritt machen möchten, will sich Dennis nochmals eine Liga höher beweisen. Ein ebenfalls besonderer Neuzugang für den Verein ist die Verpflichtung von Julian Vogg aus der A-Jugend vom FC Gundelfingen. Auch er ist stark im Ort verwurzelt. Trainer Jan Schrodi rief den Youngster daher früh als absoluten „Muss-Transfer“ aus.