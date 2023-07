Reitsport

17:44 Uhr

Ein Neuseeländer gewinnt den Großen Preis von Horgau

Plus Nationenpreisreiter Richard Gardner verteidigt seinen Sieg aus dem Vorjahr. Eine 13-Jährige sorgt für Überraschung.

Nach 2012 gewinnt der neuseeländische Nationenpreisreiter Richard Gardner auch dieses Jahr den Großen Preis von Horgau. Doch der Reihe nach: Schon bei den Jungpferdeprüfungen in den Klassen A und L zeichnete sich wegen des idealen Wetters eine sehr hohe Starterzahl der gesamten Tage ab, so dass die Helfer beim Umbau zwischen den Prüfungen schnell agieren mussten, um den Zeitplan einzuhalten. Auch bei den einzelnen Touren in den Klassen Anfänger, Leicht und Mittelschwer für die verschiedenen Leistungsklassen der Reiter wurde toller – und vor allem unfallfreier Sport – für das Zuschauerauge geboten.

Das Hauptspringen eine Springprüfung der Klasse M* nach Fehlern und Zeit machten Profireiter unter sich aus. Hartwig Bendel auf Camira vom RC Langenau siegte hier souverän mit fünf Sekunden vor dem Riedheimer Uwe Carstensen auf Kanshebber. Der dritte Platz ging nach Franken/Oberhochstatt an Antonia Ellinger, auf der zum Horgauer Stall gehörigen Schimmelstute Datsja.

