26.05.2023

Volles Haus und optimale Starterzahlen in Thierhaupten

Plus Erfolgreiches Dressur- und Springturnier beim Reitverein Thierhaupten.

Volles Haus und optimale Starterzahlen bei traumhaften Wetterverhältnissen und guten Bedingungen konnte der Reitverein Thierhaupten bei seinem Dressur- und Springturnier am Christi-Himmelfahrt-Wochenende auf der Reitanlage Meir verzeichnen. Viele namhafte Reiter/innen aus der LK Bayern und Gäste gaben sich die „Türklinke“ in die Hand. Die Stimmung war an allen Tagen sehr gut und viele heimsten zahlreiche Placierungen ein. Die Organisation war gelungen und wurde allgemein gelobt.

Schon am Donnerstag fanden sich zahlreiche Besucher zu den Dressurprüfungen auf dem Außenplatz ein. Große Freude für Tina Tremel-Wunderle vom RFV St.Georg Nördlingen, die die Dressurprüfung Kl. M* gewann. Auch den ersten Platz der Springprüfung Kl.M*mit Stechen holte sich eine Amazone, Franziska Schmid vom RFV Rohr. Den zweiten Platz belegte Patrick Afflerbach vom RV Königsbrunn Fohlenhof. Nicht zu vergessen die begeisterten kleinen Turnierreiterinnen. Bei den Anfängern freute sich Leni Kreuzer (12 Jahre) vom Reitverein Thierhaupten im Dressur-Wettbewerb über den zweiten Platz.

