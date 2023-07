Rückenschwimmen ist die Neusässer Paradedisziplin

Plus Elena Moreira dos Santos und Tamara Echer vom Schwimmteam Neusäß bei den schwäbischen Meisterschaften gemeinsam auf dem Treppchen.

Die schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften in Kempten stattfanden verliefen für das Schwimmteam Neusäß äußerst erfolgreich: 24 Schwimmer und Schwimmerinnen konnten 48 Podestplätze aus dem Wasser fischen. Das bedeutet insgesamt den dritten Platz im Medaillenspiegel in ganz Schwaben hinter dem TV Kempten und dem TV Immenstadt.

Elena Moreira dos Santos (´07) dominierte nicht nur ihren Jahrgang mit einer Vielzahl von Goldmedaillen, sondern auch die allgemeinen Finals: insgesamt Vier Mal gewann sie den Lauf mit den besten acht Schwimmerinnen Schwabens.