Spezialisten des TSV Gersthofen zeigen Ausdauer

Plus Zahlreiche Langstreckentitel und Bestzeiten für Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen.

Für fünf Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen ging es auf den letzten Wettkampf des Jahres 2023 zu den Schwäbischen Bezirksmeisterschaften Lange Strecke und Lagen. Dabei stellten sich alle Sportler einer körperlich äußerst anspruchsvollen Herausforderung, indem sie sich an die langen Strecken wagten und meisterten diese mit Bravour. Unter insgesamt zehn Starts waren neun persönliche Bestzeiten und einige Meistertitel.

Ganz vorne mit dabei war Sophie Wendler (Jg. 2009). Die 400 Meter Lagen schwamm sie in einer Zeit von 5:19,92 und wurde nicht nur Erste in ihrem Jahrgang, sondern auch nach einem spannenden Lauf Erste des gesamten Wettkampfs. Sie trägt nun sowohl den Titel Schwäbische Jahrgangsmeisterin als auch Schwäbische Meisterin über 400 Lagen. Außerdem darf sie sich noch Schwäbische Vizejahrgangsmeisterin über 800 Meter Freistil nennen.