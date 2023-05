Pflicht und Kür bei der Stadtmeisterschaft erfüllt

70 Gymnastinnen des TSV Gersthofen kämpften um Gersthofer Stadtmeisterschaft.

Rund 70 Gymnastinnen, Kampfrichter und Trainer der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TSV Gersthofen versammelten sich in der Turnhalle der Mittelschule, um die diesjährigen Stadtmeister und Stadtsieger zu ermitteln. Bei diesem sechsstündigen Wettkampf präsentierten die Gymnastinnen des TSV Gersthofen ihre Einzel- und Gruppenübungen aus dem Breiten- und Leistungssportbereich.

Aber nicht nur die Gymnastinnen und Trainer bereiteten sich schon Wochen vorher auf dieses Event der Abteilung vor, sondern auch viele fleißige Helfer im Hintergrund. Die Eröffnung des Wettkampfes übernahmen Abteilungsleiterin Alexandra Oleff und Bürgermeister Michael Wörle.

Aufgrund der höchsten Gesamtpunktzahl wurde Kateryna Stepanchenk Stadtmeisterin in der Wettkampfklasse, Alisa Novikova in der Leistungsklasse. In der Rhythmischen Gymnastik konnte sich Sibel-Luisa Arslan bei den Kürübungen und Stella Neumann bei den Pflichtübungen gegen ihre starken Vereinskolleginnen durchsetzen und sich über den Stadtsiegertitel freuen. (kisu)

Die Platzierungen im Einzelnen RSG: KLK 7: 1. Karolina Schneider KLK 8: 1. Valeria Plitzko, 2. Anastasiia Stepanchenko, 3. Valeria Tsarevski KWK 8: 1. Adelina Schneider KLK 9: 1. Alexandra Saintschkowski SWK: 1. Dina Maser, 2. Vasilisa Semak, 3. Maja Kol, 4. Arnella Belenkaja, 5. Renata Zacellari JLK 13: 1. Anastasia Fuchs JLK 14: 1. Alisa Novikova JWK: 1. Kateryna Stepanchenko, 2. Kamilla Vasko KLK-Gruppe: 1. Karolina Schneider, Adelina Schneider, Valeria Plitzko, Valeria Tsarevski, Anastasiia Stepanchenko

RG: K8-Gruppe: 1. Sophie Maurer, Rebecca Kirner, Sibel-Luisa Arslan, Anna Helwig K9: 1. Sibel-Luisa Arslan, 2. Rebecca Kirner, 3. Sophie Maurer, 4. Anna Helwig P3: 1. Adna Curan, 2. Katharina Knotter, 3. Laura Malterer, 4. Nina Özleyen, 4. Isabelle Suhling, 6. Lea Marschall, 7. Aurela Alija, 8. Felicia Heumann, 9. Lydia Preuß P4: 1. Zoe Lazaridou, 2. Sofia Kasakov, 3. Milaine Sellner, 4. Lisa Bernhardt, 5. Sude Kuru, 6. Frieda Schneider, 7. Lotte Knöferle, 8. Lamyae Menasra, 9. Magdalena Franz P5: 1. Mia Nescholta, 2. Thea Knöferle, 3. Lena Bieniowska, 4. Julia Moser, 5. Teresa Gierl P6: 1. Elisabeth Siminel, 2. Anna Magin, 3. Melissa Keil P7: 1. Stella Neumann, 2. Leonie Drasdo, 3. Sophia Gütl P7 Synchron: 1. Sophia Gütl und Stella Neumann P8 Synchron: 1. Marianna Tambaro und Larissa Gell A4: 1. Laura Kempter, 2. Selena Pasli, 3. Alara Pasli, 4. Norah Reimer, 5. Jessica Müller, 5. Irhaa Yasir A5: 1. Nina Kunzendorf, 2. Lara Leimbeck, 3. Marija Saric, 4. Lara Übelhör, 5. Elisabeth Männel, 6. Emily Sisa, 7. Lina Schmidt, 8. Dominika Pusovalova A6: 1. Katharina Savransky, 2. Simone Kögel, 3. Julia Kögel A6 Gruppe: 1. Julia Kögel, Simone Kögel, Katharina Bohl und Katharina Savransky