Tennis

05.07.2023

Zusmarshauser Doppel sichern im Derby den Titel

Plus Tennis-Herren des TSV Zusmarshausen besiegen TSV Welden und feiern die Meisterschaft.

Mit einer grandiosen Leistung in den Doppeln sicherte sich das Herren-1-Team des TSV Zusmarshausen im Lokalderby beim TSV Welden vorzeitig die Meisterschaft in der Südliga 2 und den damit verbundenen Aufstieg in die Südliga 1.

Nach den Einzeln lag Zus gegen die stark aufgestellten Weldener fast aussichtslos mit 2:4 im Rückstand. Das packende Spitzeneinzel verlor Pit Strasser knapp mit 10:12 im Match-Tiebreak gegen Andi Dienstbier. An Position 2 verlor Maxi Mösch trotz seiner besten Saisonleistung gegen den Weldener Nachwuchsspieler Leopold Rauwolf in zwei Sätzen mit 5:7 und 5:7. Nichts zu holen gab es für die Zuser Daniel Maquet und Lukas Fischer, die an den Positionen drei und vier jeweils klar in zwei Sätzen gegen Marcel Götz und Markus Rauwolf unterlagen. Die zwei wichtigen Einzelsiege zum 2:4-Zwischenstand gelangen Friedrich Meitinger gegen Sven Kustermann und Christian Hirle gegen Tobias Mayr.

